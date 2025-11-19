Real Madrid: Xabi Alonso activa plan de rescate antes de Navidad

Suscríbete a nuestros canales

Real Madrid está desarrollando una buena temporada 2025-26. El equipo lidera LaLiga, perdió un juego en Champions League y se entiende la idea del entrenador. Sin embargo, la derrota y el empate contra Liverpool y Rayo Vallecano respectivamente obligan al entrenador a actuar para evitar males mayores.

Xabi Alonso quiere recuperar las sensaciones del inicio de temporada para cerrar bien el año antes del parón de Navidad. Diseñó un plan para los próximos nueve partidos del club, con la idea de afianzarse en la clasificación de España y asegurar su lugar entre los 8 primeros en Champions.

Con nueve juegos hasta el parón de Navidad: 6 de LaLiga, 2 de Champions League y 1 de Copa del Rey, el entrenador español ajustará cargas y hará rotaciones para mantener la plantilla fresca. El objetivo es mantener la ventaja contra el Barcelona y clasificar a 8vos de Champions.

Calendario del Real Madrid en lo que resta del 2025

Real Madrid no tiene un calendario especialmente complicado en este cierre del 2025. Solo tendrá una salida complicada en LaLiga y un duelo top en Champions League. En líneas generales, tiene lo necesario para sumar todos los puntos y disfrutar del parón de Navidad en una posición cómoda.

Calendario del Real Madrid en 2025:

Elche vs Real Madrid: 23-11 | Jornada 13 de LaLiga Olympiacos vs Real Madrid: 26-11 | Jornada 5 de Champions League Girona vs Real Madrid: 30-11 | Jornada 14 de LaLiga Athletic Club vs Real Madrid: 03-12 | Jornada 19 de LaLiga Real Madrid vs Celta de Vigo: 07-12 | Jornada 15 de LaLiga Real Madrid vs Manchester City: 10-12 | Jornada 6 de Champions League Alavés vs Real Madrid: 14-12 | Jornada 16 de LaLiga Real Madrid vs Sevilla: 21-12 | Jornada 17 de LaLiga Un juego de Copa del Rey, que aún no se ha sorteado

Son 5 juegos como visitante en un calendario cargado, pero bastante accesible para el equipo blanco. De hecho, solo la visita al Athletic Club podría sorprenderlo, luego los encuentros contra Celta, City y Sevilla se jugarán en el Santiago Bernabéu arropado por su público.