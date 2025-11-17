Militao tiene una nueva idea para Xabi Alonso

Suscríbete a nuestros canales

Brasil dejó buenas sensaciones la reciente fecha internacional. La victoria ante Senegal fue un encuentro sólido para los dirigidos por Carlo Ancelotti, donde se pudo ver una juego más compacto superando para terminar con un balance positivo, destacando el regreso de Militāo al lateral derecho.

El futbolista del Real Madrid salió en el once inicial del técnico italiano. Pese a que el costado derecho no es una posición habitual para él, pudo recordar viejos tiempos en los que no ejercía de central.

Militāo se mostró muy bien desde la banda. Aunque no pudo cumplir rol ofensivo, sin embargo en la zona defensiva, fue un muro.

Esquema de Brasil

En la presión que planteó Brasil, el defensa madridista lució seguro en cada acción sobre los extremos contrarios. Ni Sadio Mané, ni Ismaila Sarr, ni Iliman Ndiayedesestabilizó el trabajo de Militāo, quien se mantuvo enfocado en defender.

Los modificaciones en el esquema de juego de Carlo, llevaron al del Real Madrid al centro de la defensa, para cumplir un rol de central. En su hábitat natural cerró un partido sobrio, dando le dio seguridad a Carlo Ancelotti para aplicar variantes en su equipo. Ahora, habrá que esperar si Xabi Alonso, desde el equipo blanco, también toma en cuenta al brasileño para este rol.