Este jugador confiesa que Vinicius se disculpó con Xabi Alonso y el equipo tras El Clásico.

Suscríbete a nuestros canales

Franco Mastantuono aprovechó su primera entrevista en España para contar cómo ha vivido sus primeras semanas en el Real Madrid, un salto enorme para un chico que hace nada estaba debutando con River. El argentino habló con naturalidad sobre su adaptación, el nivel de exigencia y la convivencia con un vestuario lleno de figuras. Pero entre todos los temas, hubo uno que llamó especialmente la atención: el episodio de Vinicius durante El Clásico.

Las disculpas de Vinicius puertas adentro

Mastantuono no esquivó la pregunta y recordó aquel momento en el que Vinicius, visiblemente molesto por ser sustituido, mostró su enfado delante de todo el Bernabéu. Según el joven argentino, la reacción no cayó bien en el equipo, pero todo se resolvió puertas adentro. Contó que el brasileño pidió perdón “a Xabi Alonso y a todos”, un gesto que para él fue clave para cerrar el asunto y evitar que creciera una polémica innecesaria.

El argentino destacó que, más allá del ruido exterior, Vinicius reconoció su error de inmediato. Lo hizo delante del entrenador y del grupo, dejando claro que su intención nunca fue faltar al respeto. Para el joven argentino, lo esencial es que el equipo se mantenga unido y que este tipo de roces no rompan la dinámica del vestuario.

Al final, Franco Mastantuono quiso subrayar la parte humana de Vinicius. Dijo que es alguien que “contagia alegría” y que, como cualquier jugador competitivo, también tiene momentos de frustración. Para él, el gesto de disculparse demuestra el compromiso del brasileño con el equipo y con su papel como uno de los capitanes. “Son cosas del fútbol”, resumió, restándole dramatismo a un episodio que, según contó, quedó completamente superado.