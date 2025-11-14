Así se ve el Bernabeu totalmente transformado para el partido de NFL

Suscríbete a nuestros canales

La fachada del Santiago Bernabéu ya luce distinta en vísperas del histórico encuentro de la NFL que acogerá este domingo. El estadio se ha vestido para recibir a los Miami Dolphins y a los Washington Commanders, en lo que será la primera vez que un partido oficial de la liga estadounidense se dispute en este escenario.

El coliseo madridista, convertido tras su reforma en un recinto multifuncional, ha demostrado una vez más su capacidad para adaptarse a cualquier evento. Durante el pasado verano incluso se realizaron ajustes en los vestuarios para poder acoger sin problemas a las extensas plantillas y staff técnico propios del fútbol americano.

Un estadio que no deja de reinventarse

El Bernabéu se ha transformado en una auténtica máquina de generar ingresos. Su actividad ya no se limita al fútbol: conciertos, espectáculos y eventos de gran escala forman parte de su agenda anual. Tras un breve parón por las quejas vecinales, el club prepara el regreso de los conciertos, respaldado por una de las empresas acústicas más prestigiosas del mundo.

Estos trabajos permitirán que el estadio eleve aún más su rendimiento económico, acercando al Real Madrid a la cifra de 1.300 millones de euros en ingresos. La versatilidad del recinto es ahora una de las grandes fortalezas del club blanco.

El partido de la NFL de este domingo es solo uno de los muchos eventos que seguirán pasando por el Bernabéu. Para los aficionados españoles al fútbol americano, será una oportunidad única de vivir su deporte favorito en un entorno tan espectacular como el nuevo templo madridista.