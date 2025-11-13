NFL: Cholo Simeone visita el entrenamiento de Dolphins

Suscríbete a nuestros canales

El Estadio Cívitas Metropolitano del Atlético de Madrid se convirtió este jueves en el centro de operaciones de los Miami Dolphins. El equipo de la NFL, que se prepara para su histórico enfrentamiento del domingo contra los Washington Commanders en el Santiago Bernabéu, realizó su sesión de entrenamiento por segundo día consecutivo en el feudo rojiblanco.

La presencia de los Dolphins en el Metropolitano fue recibida por la cúpula directiva y técnica del club. Estuvieron presentes el entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, el presidente Enrique Cerezo, y el consejero delegado Miguel Ángel Gil Marín, quienes presenciaron la práctica. A ellos se unió el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, reforzando el carácter institucional y la importancia nacional del evento que trae a la NFL a España.