NFL: Miami Dolphins se entrenan en el Civitas Metropolitano

Suscríbete a nuestros canales

Los Miami Dolphins se encuentran en Madrid, intensificando sus entrenamientos, en el Estadio Cívitas Metropolitano (casa del Atlético de Madrid). Esta preparación es crucial de cara al trascendental enfrentamiento contra los Washington Commanders, un partido que marcará un hito en la historia del deporte español.

El encuentro, correspondiente a la Semana 11 de la temporada regular 2025/2026 de la National Football League (NFL), tendrá lugar el próximo domingo, 16 de noviembre. El escenario no podría ser más emblemático: el renovado Estadio Santiago Bernabéu, hogar del Real Madrid C.F., que ha sido completamente adaptado para acoger este deporte con capacidad para cerca de 80.000 espectadores.

Este partido, el NFL Madrid Game 2025, no solo es el primero de la liga profesional de fútbol americano que se disputa en España, sino que también consolida a Madrid como la cuarta ciudad europea en albergar un partido de temporada regular de la NFL, uniéndose a Londres, Múnich y Fráncfort.