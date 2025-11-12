NFL: Commanders ya trabaja en Valdebebas para medirse a Dolphins

Suscríbete a nuestros canales

El ambiente en la capital española se intensifica con la llegada de la National Football League (NFL) para la celebración del primer partido de temporada regular de su historia en España. Los equipos protagonistas, los Washington Commanders y los Miami Dolphins, ultiman su preparación antes del trascendental encuentro.

Partido: Washington Commanders vs. Miami Dolphins (NFL Madrid Game 2025)

Fecha: Domingo, 16 de noviembre de 2025

Hora: 3:30 p.m.

Sede: Estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid C.F.

Centros de Entrenamiento en Madrid

Los equipos han elegido las instalaciones de los dos gigantes del fútbol madrileño para su aclimatación y entrenamiento:

Washington Commanders: El equipo ha establecido su base de operaciones y se está ejercitando en las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas .

Miami Dolphins: Por su parte, el equipo de Florida está realizando sus sesiones de entrenamiento en el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid.

Ambas franquicias se encuentran inmersas en la undécima jornada de la temporada regular, un momento crucial, y este encuentro internacional supone una oportunidad significativa para ambos.