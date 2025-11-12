NFL: Coach de Dolphins habla sobre el Bernabéu

Suscríbete a nuestros canales

Mike McDaniel, entrenador de los Miami Dolphins, que el próximo domingo se enfrentarán en el Santiago Bernabeu a los Washington Commanders -en el primer partido de la historia de la NFL, la liga profesional de fútbol americano, que se jugará en España- declaró este jueves en Madrid que "lo poco que" ha "visto" hasta el momento le "ha parecido maravilloso".



"Poco puedo decir, porque llegamos ayer y, aparte de la mía, he visto la habitación del hotel en la que tengo instalada mi oficina. Sé dónde están los refrigerios, dónde tengo el ordenador; y poco más", explicó el técnico de los Dolphins antes del primer entrenamiento de su equipo en Madrid, en el estadio Metropolitano, del Atlético de Madrid. "Pero lo poco que he visto de camino hacia aquí me ha parecido maravilloso. Me recuerda al norte de California", aseguró.

"Sé que estamos en medio de una rivalidad local", comentó, en clave de humor, el técnico de los Dolphins, que explicó que aún no han visto el estadio del partido, el del Real Madrid -eterno rival local del Atlético-. "No he visto aún el estadio en el que jugaremos el partido, pero lo que he visto hasta ahora en éste me ha impresionado mucho. Las instalaciones son estupendas, de primera clase. Y somos muy afortunados de estar aquí y de poder usarlas", añadió.



Preguntado por EFE si la victoria del pasado domingo ante un rival de fuste como los Buffalo Bills (30-13) fue psicológicamente importante, en una temporada en la que, de momento, su balance es negativo (tres victorias y siete derrotas) y si cree que aún pueden acabarla con uno positivo, a falta de diez partidos, McDaniel -casi parafraseando a Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid-, indicó que ellos también tiene su "propia historia" y que "cada partido tiene su propio reto individual".

"Creo que el equipo necesitaba sentir la apropiada ejecución completa de un partido, por encima del rival en cuestión. Eso era lo más importante. En la NFL, si miras más allá del siguiente partido, eso se puede convertir en una receta para el fracaso. Ahora cambian las circunstancias, hemos cruzado un océano y afrontamos otro partido con la misma idea que el anterior. El equipo cree altamente en sí mismo, todo el vestuario", dijo McDaniel.



"Nuestro trabajo es jugar al fútbol americano, pero lo tenemos que hacer de forma colectiva. Tenemos que seguir progresando para lograr otra victoria; y luego seguir hacia el partido siguiente. Ésa es la mejor forma de ir mejorando tu balance", contestó a Efe este jueves, en el estadio Metropolitano de Madrid, durante su rueda de prensa, el entrenador de los Miami Dolphins.

EFE