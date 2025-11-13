NFL: Así se ve el Bernabéu a pocas horas del juego entre Dolphins y Commanders

Suscríbete a nuestros canales

El Estadio Santiago Bernabéu se alista para inscribir una nueva página en su ilustre historia al acoger el primer partido de la NFL en suelo español. El próximo domingo, el feudo del Real Madrid será el escenario de un enfrentamiento de alto calibre entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, marcando un hito en la expansión global de la liga de fútbol americano.

Además de ser el campo de juego de este anticipado encuentro, el Bernabéu ha servido de plataforma para importantes eventos profesionales relacionados. Este mismo jueves, el estadio ha sido la sede de la 10th Sports Medicine Global Summit, una cumbre médica de alcance mundial que se celebra precisamente con motivo de la llegada de la NFL a España. Este evento subraya el compromiso de la liga no solo con el deporte, sino también con la vanguardia en la medicina deportiva.