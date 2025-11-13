NFL

NFL: Meninas de los Dolphins y los Commanders decoran Madrid

Meridiano

Jueves, 13 de noviembre de 2025 a las 12:17 pm
Madrid se transforma desde este jueves en el epicentro de la cultura y el deporte estadounidense con la llegada de una vibrante iniciativa de la NFL. Como parte de los eventos previos al histórico encuentro que enfrentará a los Miami Dolphins y los Washington Commanders este domingo en el icónico Estadio Santiago Bernabéu, una serie de Meninas con motivos del fútbol americano han comenzado a decorar la capital española.

Fusión de arte y deporte

Estas singulares figuras, que reinterpretan el famoso cuadro de Diego Velázquez y ya son un símbolo artístico de Madrid, han sido caracterizadas y vestidas con los colores y emblemas de los equipos protagonistas y de la propia liga.

  • Meninas de Miami Dolphins: Lucen el distintivo turquesa y naranja, con guiños a la costa de Florida.

  • Meninas de Washington Commanders: Portan los colores granate y oro, representando el espíritu de la capital de Estados Unidos.

  • Meninas de la NFL: Celebran la liga con su logo y elementos generales del fútbol americano.

