NFL: Meninas de los Dolphins y los Commanders decoran Madrid

Madrid se transforma desde este jueves en el epicentro de la cultura y el deporte estadounidense con la llegada de una vibrante iniciativa de la NFL. Como parte de los eventos previos al histórico encuentro que enfrentará a los Miami Dolphins y los Washington Commanders este domingo en el icónico Estadio Santiago Bernabéu, una serie de Meninas con motivos del fútbol americano han comenzado a decorar la capital española.

Fusión de arte y deporte

Estas singulares figuras, que reinterpretan el famoso cuadro de Diego Velázquez y ya son un símbolo artístico de Madrid, han sido caracterizadas y vestidas con los colores y emblemas de los equipos protagonistas y de la propia liga.