¿Cuál es el historial de enfrentamientos entre Brasil y Francia?

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 26 de marzo, el Gillette Stadium será el escenario de uno de los clásicos más prestigiosos del fútbol mundial. Brasil y Francia se vuelven a ver las caras en un amistoso que sirve de preparación definitiva para el Mundial de 2026.

Aunque la "Canarinha" llega con el cartel de pentacampeona, el historial reciente y general cuenta una historia de resistencia y dominio por parte de "Les Bleus".

Historial teñido de azul

En los enfrentamientos oficiales y amistosos registrados por la FIFA, la balanza se inclina ligeramente hacia el lado europeo. De los encuentros disputados hasta la fecha, Francia ha logrado imponerse en cinco ocasiones, mientras que Brasil ha salido victorioso en tres oportunidades.

Uno de los duelos más recordados, fue la final mundialista de 1998. En aquel compromiso, los franceses se proclamaron campeones con un marcador de 3-0 (gol de Emmanuel Petit y doblete de Zinedine Zidane).

Más de una década de espera

El cruce de este jueves es especialmente significativo porque rompe una sequía de enfrentamientos de más de diez años. La última vez que estas selecciones midieron fuerzas fue el 26 de marzo de 2015, curiosamente en la misma fecha que el duelo de este año.

En dicho amistoso, Brasil logró una contundente victoria por 3-1, logrando remontar un marcador adverso. Raphael Varane abrió el marcador y con goles de Oscar, Neymar y Luiz Gustavo sellaron la remontada.

Hoy, las realidades son distintas. Con Vinícius Jr. liderando el ataque brasileño bajo la mirada de Carlo Ancelotti, y una Francia que llega consolidada como una de las potencias más estables del planeta, el historial está listo para sumar un nuevo capítulo de paridad.