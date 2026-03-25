Vinicius se posiciona sobre si Neymar debe volver a la selección de Brasil

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La selección de Brasil sigue preparando los detalles de cara al Mundial 2026 y, de hecho, en este parón FIFA tendrá acción contra dos selecciones muy potentes: Francia y Croacia. En medio de todo, pese a no estar en la lista de disponibles, hay un nombre que no ha dejado de estar en debate: Neymar.

El brasilero ha sido tendencia entre aquellos que siguen pidiendo su presencia en el combinado nacional, decisión que recae exclusivamente en Carlo Ancelotti, quien se lo ha tomado con mucha calma y ha expresado que necesita al jugador al 100%.

Ahora bien, en la opinión pública de ese país el tema sigue abierto en distintos frentes y con distintas voces, incluso de la actual selección. Uno de esos protagonistas que apuntó su visión sobre el tema fue Vinicius.

La estrella del Real Madrid se atrevió a mojarse sobre el asunto, en el que no ve con malos ojos la presencia de un 'Ney', que significaría directamente competencia en esa banda izquierda.

Las palabras de Vinicius sobre Neymar

El crack merengue reconoció que desde niño ha visto al exjugador de Barcelona, PSG y Al Hilal como uno de sus referentes principales: “¡Neymar es uno de mis mayores ídolos! Está haciendo todo lo posible para estar al 100% y regresar a la selección brasileña”.

Unas palabras que apuntan directamente al deseo de tener su veteranía en el grupo que va a estar finalmente en la Copa del Mundo. Eso sí, quiso respetar a quien debe tomar esa resolución.

“La decisión la toma el entrenador, pero siempre queremos jugar con los mejores, y Neymar está entre ellos”, expresó. El propio Vinicius en sus declaraciones no solo tocó la situación de Neymar, sino que también se refirió a las opciones de Brasil en el magno evento de selecciones.