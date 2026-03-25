El último tren al Mundial 2026: Estas son las fechas para los partidos del repechaje

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La espera ha terminado y el margen de error ha desaparecido. Con 42 selecciones ya con boleto en mano, la FIFA ha puesto en marcha la maquinaria para los repechajes que completarán el cuadro de 48 equipos para la cita mundialista de junio. Durante la presente ventana internacional, el fútbol mundial posará sus ojos en dos escenarios principales: las sedes mundialistas de Guadalajara y Monterrey, y diversos estadios a lo largo de Europa.

El nuevo Torneo Intercontinental (2 boletos)

Por primera vez, la FIFA estrena un minitorneo de seis confederaciones en las sedes que albergarán el Mundial en solo tres meses. El formato divide a los seis participantes en dos llaves de eliminación directa.

Jueves 26 de marzo (Semifinales): Bolivia vs. Surinam (Estadio BBVA, Monterrey): El ganador avanzará a la final de su llave.

(Estadio BBVA, Monterrey): El ganador avanzará a la final de su llave. Nueva Caledonia vs. Jamaica (Estadio Akron, Guadalajara): El vencedor buscará el pase definitivo cinco días después.

Martes 31 de marzo (Finales): Irak espera al ganador de la llave de Monterrey para definir el cupo al Grupo I (con Francia, Senegal y Noruega). República Democrática del Congo enfrentará al ganador de la llave de Guadalajara por el boleto al Grupo K (con Portugal, Colombia y Uzbekistán).



El drama europeo: 16 selecciones por 4 cupos

En el Viejo Continente, la tensión es máxima. Potencias históricas y naciones emergentes se juegan la vida en cuatro rutas (A, B, C y D), cada una otorgando un único pase directo.

Ruta A: Destaca el duelo entre Italia e Irlanda del Norte . La "Azzurra" busca evitar una nueva tragedia mundialista tras ausencias previas.

Destaca el duelo entre . La "Azzurra" busca evitar una nueva tragedia mundialista tras ausencias previas. Ruta B: Con un fuerte componente emocional, Ucrania se mide a Suecia en Valencia (sede neutral), mientras Polonia recibe a Albania .

Ruta C y D: Encuentros como Dinamarca vs. Macedonia del Norte y el debut de Kosovo en repescas (ante Eslovaquia) marcan la agenda.

Al igual que en el torneo intercontinental, las semifinales europeas se disputarán este jueves 26 de marzo, mientras que las cuatro finales definitivas que sellarán los últimos pasaportes a Norteamérica tendrán lugar el martes 31 de marzo.