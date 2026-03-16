Esta es la convocatoria de Brasil para medirse a Francia y Croacia

Suscríbete a nuestros canales

A finales del mes de marzo la selección de Brasil vuelve a la acción para los amistosos ante Francia y Croacia, como última preparación para su participación en el Mundial 2026. Para estos duelos Carlo Ancelotti ya dio sus nombres, con la gran ausencia: Neymar.

El astro brasilero no está dentro del listado de 26 futbolistas elegidos por el estratega italiano, pese a los rumores que apuntaban a que el 10 del Santos estaba seriamente considerado en las quinielas.

Hasta ahora, la ausencia de 'Ney' sigue siendo noticia en cada lista de la 'canarinha', aunque esté apegado a los designios de 'Carletto', quien jamás ha prometido un lugar a la estrella de este país.

Hasta ahora, su baja se ha explicado que responde estrictamente a la falta de regularidad y ritmo competitivo que ha tenido el jugador recientemente, entre lesiones y descansos.

La lista de Carlo Ancelotti sin Neymar

El técnico italiano llamó para estos compromisos a los guardametas Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) y Ederson (Fenerbahçe); mientras que para la defensa los escogidos fueron Wesley (Roma), Léo Pereira (Flamengo), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Danilo (Flamengo), Bremer (Juventus), Alex Sandro (Flamengo) y Douglas Santos (Zenit).

En cuanto a la sala de máquinas, es Casemiro (Manchester United) el que lidera la zona junto a nombres como Andrey Santos (Chelsea), Fabinho (Al-Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray) y Danilo (Botafogo)

En el ataque no hay grandes sorpresas en la Brasil de Carlo Ancelotti, más bien lleva lo mejor que tiene ahora mismo sin Neymar ni Rodrygo como opciones, con Raphinha (Barcelona), Vinicius Júnior (Real Madrid), Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Manchester United), João Pedro (Chelsea), Estêvão (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford) Y Rayan (Bournemouth).