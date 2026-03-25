Las opciones de Salah tras anunciar su salida del Liverpool

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La jornada de este martes 24 de marzo fue noticias bombas en el mundo del fútbol. Una de las más sonadas, sin duda alguna, fue la que puso como protagonista al histórico Mohamed Salah, tras anunciar su marcha del Liverpool una vez finalice esta temporada.

Esta información recorrió, como era de esperarse, todos los telediarios deportivos, por lo que ha significado el egipcio para la institución 'red' a lo largo de nueve años.

Desde su arribo al club ha podido llevar a su palmarés una Champions League, dos Premier Leagues, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, dos EFL Cups, una Community Shield y otra FA Cup, una serie de galardones que ponen en relieve su trascendencia.

Ahora bien, con la noticia de su adiós ya confirmada, lo siguiente sobre la mesa ha estado puesto en dónde continuará su carrera a 33 años de edad.

¿Cuáles son los posibles destinos de Salah?

El futbolista no quiso adelantarse en anunciar nada referente a lo que viene para él. De hecho, su propio agente, Ramy Abbas, comentó que eso no está en discusión ahora mismo: "No sabemos dónde jugará Mohamed la próxima temporada. Eso también significa que nadie más lo sabe".

Sin embargo, en mundo del fútbol actual suelen abrirse de inmediato dos puertas para jugadores de su capacidad mediática. Allí es cuando encontramos ese primer destino: el balompié árabe.

Principalmente, las ofertas suelen llegar desde Arabia Saudita, en la que ya están nombres como Cristiano Ronaldo y un viejo conocido del mismo egipcio, Sadio Mané.

El otro rumbo muy de moda es la MLS, que tiene nada más y nada menos que a Lionel Messi y que Salah podría llamarle la atención con los distintos futbolistas que ya van tomando esa dirección, como Antoine Griezmann, el más reciente.