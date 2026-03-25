La distancia favorece la atropellada de la pupila de Francisco Quevedo en La Rinconada

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La disputa por el primer meeting del año en el Hipódromo La Rinconada alcanza su punto máximo de ebullición. La paridad en la tabla de jinetes sugiere una jornada dominical decisiva, donde los cambios en la vanguardia marcarán el inicio del mes de abril. Esta batalla sin tregua entre los cinco mejores látigos de la estadística promete emociones intensas en cada metro de la pista.

Jinete: Entrevista Meridiano Web La Rinconada R14

Francisco Quevedo ocupa actualmente la quinta casilla del renglón profesional. No obstante, la distancia matemática es mínima: apenas dos victorias lo separan del liderato absoluto. Ante este escenario, el fusta asume el compromiso con determinación y presenta una cartelera de tres montas clave para este domingo, con el firme objetivo de descontar terreno y asaltar los puestos de privilegio.

Durante la jornada de traqueos de este miércoles, Quevedo conversó con el equipo de Meridiano Web para detallar la condición de sus conducidos. El jinete mostró un optimismo fundamentado en el estado físico de sus piezas y la planificación estratégica de sus carreras.

En la misma primera carrera, va estar en el lomo del ejemplar Vinicius Jr.

-Este caballo viene trabajando muy bien, se mantiene en optimas condiciones y esperamos que este domingo el ejemplar realice muy buena carrera.

Acto seguido, ahora en recorrido de 1.600 metros tienes el compromiso con la yegua Craigh Na Dun.

- La yegua cumplió este miércoles un ejercicio excelente. En su segunda vuelta registró un ajuste de gran nivel y mostró una disposición impecable. Su evolución en los entrenamientos es notable; por ello, considero que la distancia de esta semana favorece su remate. Confío plenamente en que su atropellada se hará sentir con fuerza en los metros finales.

Compromisos: Datos Hípicos Jinete Montas

Ya para cerrar tu jornada laboral, en la primera válida estarás en el lomo de la yegua de Gran Bretaña, Tea Tree Bay.

- La preparación de esta yegua es impecable. Tras ejercicios matutinos de gran nivel y un resto de semana extraordinario junto a su traqueador, la pupila mantiene una condición física óptima. Confiamos en un desempeño destacado de su parte para protagonizar una competencia de primer orden este domingo