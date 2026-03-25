Lo dice Noel Kucich: "Con un poco de suerte obtendremos la victoria con este caballo para la R14"

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La jornada de ajustes en el hipódromo La Rinconada contó este miércoles 25 de marzo con la presencia de Noel Kucich. El entrenador profesional será uno de los protagonistas para la reunión 14, a disputarse el domingo 29 de marzo en el principal recinto hípico del país.

Para esta oportunidad, Kucich conversó en entrevista con el equipo de Meridiano Web, a fin de dar a conocer los detalles de su único ejemplar presentado para la tercera carrera, pues viene a reaparecer luego de 161 días sin correr y estrena nueva cuadra. Se trata My Striking Mate.

La última actuación pública fue el 19 de octubre del 2025. En aquella prueba, el castaño fue capaz de arribar quinto a 9 1/4 cuerpos del también ganador Online.

Noel Kucich: Entrevista en vivo R14 La Rinconada

Saludos entrenador, muchas gracias por la entrevista. Tendrá a un solo ejemplar presentado para la tercera del programa de la reunión 14. Se trata del ejemplar castaño My Striking Mate pues hace su reaparición luego de 161 días sin correr y se estrena en su cuadra, al mismo tiempo contará con la conducción del jinete Johán Aranguren ¿Qué nos puedes comentar para nuestros lectores de Meridiano Web?

-Un caballo que reaparece a mis manos luego de 161 días sin correr. Apenas ha corrido en seis oportunidades a los cinco años. Puedo comentar que el ejemplar va bastante aliviado de todos sus problemas que tiene. Viene con cuatro buenos briseos. Hoy, miércoles ajustamos en el aparato y se encuentra bastante bien. El lote es bastante discreto y con un poco de suerte vamos a obtener la victoria, con la monta de Johan Aranguren.