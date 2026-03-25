Por su característica de velocidad: Yoelbis González desea estar en el tope del marcador con este ejemplar para el 5y6 dominical

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El jinete profesional, Yoelbis González estuvo presente la mañana de este miércoles 25 de marzo asistió a la jornada de ajustes en la pista del hipódromo La Rinconada y aprovechó para ser entrevistado para Meridiano Web, a fin de conocer las condiciones de sus cinco compromisos para la décima cuarta reunión el domingo 29 de marzo.

Por su labor impecable y constante, el joven jockey es hoy uno de los jinetes más seguidos por la afición hípica.

Entrevista en vivo: Yoelbis González R14 La Rinconada

Yoelbis, un saludo para ti. Tienes cinco compromisos para la reunión número 14 del último domingo de marzo. Inicia en la segunda competencia con la yegua importada Coach Sessa (USA), pues reaparece luego de 49 días.

-La yegua luce excelentes condiciones en la pista. Tras el buen ejercicio de la semana pasada, considero que se enfrenta a un lote accesible y estaremos decidiendo la victoria.

En la cuarta del programa montas por primera vez a la potra Arantza Victoria del entrenador Deibis Guevara ¿Qué nos puedes comentar?

-Debemos descartar su actuación anterior. La yegua anda bien y La trabajé hace un momento. Con un poco de suerte estaremos decidiendo la competencia.

Otro de tus compromisos lo tendrás en la quinta del ciclo no válido con el potro tresañero Sr. Gato Pardo, por lo que llevará el implemento Gríngola (+Gr).

-Si, este caballo se le mandó a colocar el implemento Gríngola pues le cuesta emplearse en la carrera. Con este implemento el ejemplar mejorará.

Compromisos para el 5y6: La Rinconada

Yoelbis nos vamos para el popular juego del 5y6 Nacional y en la segunda válida conducirás al alazán Skyline en la condicional de reclamo.

-Si, un ejemplar que siempre ha estado bastante cerca en este tipo de competencias. Un caballo que es rendidor en los últimos metros y espero que, con este lote discreto podamos conseguir la victoria.

Cierra tu compromiso dominical en la cuarta válida con King Diego del entrenador José Luis Balzán

-Un caballo que he tenido la oportunidad de verlo. Gusta mucho por su característica de correr y haremos una buena carrera y quien quita estaremos en el tope del marcador.