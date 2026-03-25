Aleska Génesis rechazada por Alofoke: "Estás cancelada"

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El empresario dominicano Santiago Matías, mejor conocido como “Alofoke”, es foco de fuertes comentarios en las redes sociales por sus palabras en contra de Venezuela. En unas declaraciones indicó que venezolanos no serán parte de su próximo proyecto “Planeta Alofoke”.

Será el próximo 13 de abril que se estrene el ambicioso reality show 24/7, a través de la señal de Univisión. Para el proyecto el dominicano tenía pensado convocar a la modelo Aleska Génesis.

Aleska no estará en "Planeta Alofoke"

Matías indicó que ninguna celebridad venezolana participará en el show y el contenido de YouTube estará completamente bloqueado para el país ganador de El Clásico Mundial de Béisbol.

El empresario rechazó así la participación de Aleska Génesis para la competencia. La decisión llega luego de las declaraciones de Diosa Canales y Giuseppe Benignini, quienes rechazaron palabras de Alofoke en contra de Venezuela.

“Lo siento Aleska Génesis. Gracias por estar disponible para “Planeta Alofoke”, pero, ya la decisión está tomada. Que Dios te bendiga”, escribió en Instagram.

La rubia que participó en el reality “La casa de los famosos”, no dudo en responder con un claro mensaje: “PERO TENEMOS PAN, AREPA y SOMOS CAMPEONES DEL CLÁSICO MUNDIAL DE BÉISBOL”.

Molestia de Alofoke

Desde que Venezuela salió victorioso del campeonato de Béisbol, el hombre ha estado muy molesto ya que había apostado una gran cantidad de dinero, asegurando que ganaba Estados Unidos.

Tras la victoria salió arremetiendo en contra del jugador Maikel García, expresando en tono de burla que los dominicanos tenían pan, una referencia a la situación que vivió Venezuela hace algunos años.

Las palabras levantaron la molestia de los criollos, que no dudaron en descargarlo en redes sociales, en especial Diosa Canales, quien le ha sacado todos los trapos sucios y un tema llamado "Aloloka".