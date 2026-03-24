Presentadora dominicana le lanza a Alofoke por ofender a los venezolanos

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La comunicadora dominicana, Yelida Mejía, encendió las redes y los medios al responder de manera firme a las recientes declaraciones del empresario mediático Santiago Matías, conocido como Alofoke.

Mejía afirmó que “defender a República Dominicana no justifica herir a un pueblo que sufre”, haciendo eco de un debate que atraviesa no solo lo mediático, sino también lo humano, sobre las declaraciones del dominicano sobre Venezuela.

El mensaje directo a Alofoke

Mejía no dudó en criticar el uso del patriotismo como escudo para justificar comentarios que, en opinión de muchos, traspasan la línea del respeto. “Todo lo que él dice ocasiona una reacción, por eso tiene que pensar muy bien cada palabra”, dijo.

En su declaración, enfatizó que ningún discurso de orgullo nacional puede validar o excusar expresiones que hieren a otros pueblos, especialmente aquellos que han enfrentado crisis sociales y económicas profundas en años recientes.

“Tú estás golpeando a un venezolano que no tiene culpa de las discusiones de ustedes son profesionales, médicos, ingenieros, que hoy se ven vendiendo en una esquina. Eso duele”, apuntó Mejía.

Origen del conflicto

En los últimos días, Alofoke ha estado envuelto en diversas polémicas relacionadas con comentarios hacia ciudadanos venezolanos, lo que ha provocado reacciones intensas en redes sociales.

Todo comenzó luego del triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol, cuando Maikel García enfatizó que, la victoria del equipo criollo le pertenecía únicamente a su país y no a toda Latinoamérica.

En ese sentido y en tono de burla, el dominicano respondió: “tenemos pan”, refiriéndose a la dura situación que ha vivido Venezuela en los últimos años con la escasez y la pobreza que ha atacado a diferentes sectores de la sociedad.