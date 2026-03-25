Abraham Campos advierte: "Mis tresañeros van a decidir este domingo en La Rinconada"

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El calendario hípico mantiene su marcha indetenible en el óvalo de Coche. Este domingo, la reunión número 14 marca la despedida oficial del mes de marzo y prepara el terreno para una cartelera de abril que promete grandes emociones con el inicio de las pruebas selectivas.

Entrenador: Abraham Campos La Rinconada R14

A pesar de la alta competitividad en el Hipódromo La Rinconada, diversos profesionales del látigo y el entrenamiento mantienen la guardia en alto. La constancia es la premisa para aquellos que, aunque todavía no registran su primera victoria de la campaña, trabajan con intensidad diaria para aprovechar al máximo cada oportunidad en la pista.

Uno de los preparadores que busca estrenar su casilla de triunfos en la estadística oficial es Abraham Campos. El entrenador abordó al equipo de Meridiano Web durante la jornada de traqueos de este miércoles, con el objetivo de detallar la condición física de sus dos pupilos inscritos para la jornada dominical.

Campos centró su atención en el ciclo no válido de la programación, donde presentará a dos ejemplares tresañeros de gran proyección.

El primer ejemplar a ensillar, es la yegua Top Woman Two que en su más reciente arribó en la tercera casilla y nuevamente tendrá en el lomo al jinete profesional Kelvin Perfecto.

-Esta yegua viene anunciando un triunfo, de verdad esta mejorando poco a poco. Su última carrera llegó tercera a tres cuerpos y medio solamente, de verdad que para esta ocasión la yegua la consigo en mejor condición, la repite nuevamente Perfecto que la conoce a la perfección y considero que va a decidir.

Sabemos de la presencia de una yegua importada de mi colega Ramón García Mosquera que es la enemiga a vencer. Pero remito estoy seguro que la mía va decidir y no la olviden en la cuarta carrera.

Carreras no válidas: La Rinconada Compromisos Datos

Acto seguido otro ejemplar que viene en franca mejoría, Chamuel ¿Qué nos puede decir?

- La evolución de Chamuel es evidente tras su reciente segundo lugar. Luego de aquella carrera, el ejemplar superó una intervención quirúrgica para la extirpación de un testículo, medida que favoreció su estado general.

Su apronte del último sábado fue impecable y ratifica que el pupilo está listo para la victoria. Junto a Yonkleiver Díaz, este prospecto forma parte de mi llave de tresañeros con alta oportunidad de éxito para el cierre de marzo en La Rinconada.