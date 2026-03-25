Estas son las ciudades de Venezuela que visitará el Trofeo del Clásico Mundial de Beisbol

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Durante 24 días los aficionados del beisbol en Venezuela podrán ver de cerca el trofeo del Clásico Mundial de Beisbol de 2026, ganado por nuestra selección, que derrotó 3-2 a Estados Unidos en la Gran Final.

La gira del trofeo iniciará este 25 de marzo en la Plaza Bolívar de Caracas, y culminará el 18 de abril, en Trujillo.

Habrán diversas actividades con los aficionados a partir de las 10:00 a.m. en cada una de las locaciones. Finalmente, en horas de la tarde, el trofeo será exhibido en las Plazas Bolívar de las ciudades mencionadas en las imágenes.

Toda la información fue divulgada por el Ministerio del Poder Popular para el Deporte, la Federación Venezolana de Beisbol y por el Comité Olímpico Venezolano, a través de una rueda de prensa celebrada en las instalaciones del IND, en Caracas.

Cronograma de la gira del Trofeo del Clásico Mundial de Beisbol: