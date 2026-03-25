Consistencia en el montículo: Los máximos ganadores de la MLB en el último trienio

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En una era donde el valor de la victoria para un lanzador abridor suele ser cuestionado por las métricas avanzadas, un grupo de brazos ha demostrado que ganar sigue siendo el objetivo final. Al cierre del ciclo 2023-2025, cinco lanzadores se han separado del resto, consolidándose como los verdaderos caballos de batalla de sus respectivas rotaciones.

Zac Gallen: El referente de Arizona

El derecho de los Diamondbacks de Arizona, Zac Gallen, se alza como el lanzador más ganador del béisbol en las últimas tres temporadas. Con 44 triunfos, Gallen ha sido el pilar fundamental que llevó a los desérticos de una sorprendente aparición en la Serie Mundial de 2023 a una competitividad sostenida en la División Oeste de la Liga Nacional. Su capacidad para navegar juegos profundos y salir de situaciones de apremio lo sitúa en la cima de este prestigioso listado.

El dominio latino: Framber y Freddy

El segundo peldaño es compartido por dos de los brazos más dominantes del Caribe:

Framber Valdez (40 victorias): El zurdo sigue siendo sinónimo de calidad. Su habilidad para inducir rodados y su resistencia física le han permitido mantener a los Astros como contendientes perennes en la Liga Americana.

Freddy Peralta (40 victorias): Su explosión definitiva llegó en 2025, donde lideró la Liga Nacional con 17 triunfos, permitiéndole alcanzar la cifra redonda de 40 en el trienio.

Cerrando el grupo de élite con 39 victorias cada uno, encontramos a dos lanzadores que definen la palabra "confiabilidad":