Miss Mundo 2026: Anuncian la sede donde competirá Mística Núñez

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este miércoles 25 de marzo, la organización Miss Mundo confirmó la sede para la edición número 75.

Un país de ensueño

El certamen de origen londinense y dirigido por Julia Morley, será celebrado en Vietnam, país que ha albergado en múltiples ocasiones otros certámenes de belleza como Miss Universo, Miss Grand, Miss Cosmo, Miss Charm, entre otros.

El anuncio se realizó durante la competencia Danzas de Vietnam, del certamen nacional Miss Mundo Vietnam 2026.

Los presentes en el recinto se mostraron feliz por la confirmación, que deja a Vietnam como un país potencia en celebraciones de belleza.

El certamen que tiene como eslogan “Belleza con Propósito”, tenía gran cercanía con el país asiático, ya que la última celebración de Míster Mundo se realizó en Vietnam, siendo ganado por el boricua Daniel Mejía.

“Nos complace anunciar que la 75.ª edición de Miss Mundo se celebrará en Vietnam a finales de este año. Muy pronto, el mundo se reunirá en Vietnam para una celebración extraordinaria que honrará 75 años de Belleza con Propósito y unidad global”, escribieron en Instagram.

La belleza de Venezuela

Para la justa mundial es Mística Núñez la encargada de representar el tricolor nacional.

Desde el 2025 la estudiante de Medicina se está preparando con clases de pasarela, inglés, oratoria, baile y el proyecto social que llevará.

Mística posee gran belleza muy al estilo de Astrid Carolina Herrera. Además, es altísima y con una gran estampa de ganadora, que la perfilan como favorita al título junto a otras delegadas como Chile, Argentina, India, Canadá y Brasil.