¿Volverá Miss Mundo 2026 a África después de 17 años? Esto se conoce

Suscríbete a nuestros canales

El certamen de Miss Mundo aún no tiene fecha ni sede para su edición 2026. En medios de comunicación, se maneja que el concurso dirigido por Julia Morley podría volver a África, luego de 17 años de ausencia.

La última ocasión que se realizó el certamen en África, fue en el año 2009 en la ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica, sede donde ganó Kaiane Aldorino, de Gibraltar.

Sede para el 2026

Afirman que para este año un país tiene la idea y entrega de que el concurso de origen londinense se realice. Se trata de Botswana, que busca mostrar al mundo la cultura, poder y hospitalidad que pueden ofrecer a las más de cien candidatas de todo el mundo.

Todo comenzó por unas declaraciones realizadas por el director ejecutivo de Miss Mundo Botswana, Benjamin Raletsatsi, quien destacó que su nación está lista para presentar la oferta.

“Queremos que Botswana sea sede del certamen de Miss Mundo. Estamos fijando el año 2026 como el año en el que presentaremos Botswana al mundo, donde podrán ver nuestros diamantes, nuestra gente, nuestra hermosa vida silvestre y la increíble gestión financiera”, indicó.

Una gran celebración

El hombre aseveró que este 2026 Botswana celebra 60 años de independencia, por lo que sería increíble hacerlo a lo grande con la sede de Miss Mundo.

Hasta el momento no se ha confirmado nada para el certamen mundial, que hasta la fecha tiene 50 candidatas seleccionadas, quienes se buscan ser la sucesora de la tailandesa Opal Suchata.