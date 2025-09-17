Miss Mundo 2024 da a luz y aseguran que ocultó el embarazo durante su reinado

Suscríbete a nuestros canales

Krystyna Pyszková será recordada como una de las Miss Mundo más hermosas e imponentes de todos los tiempos, con un mágico reinado de viajes por diversos lugares. Hoy la checa vive un momento único en su vida, al convertirse en madre de una hermosa pequeñita llamada Aurora.

“Bienvenida al mundo, mi bebé Aurora”, escribió en sus historias de Instagram, sin una gota de maquillaje y con la pequeñita en sus brazos.

Polémica por el embarazo

En junio de este año la modelo entregó su corona azul de Miss Mundo en la India, y el 4 de julio, un mes después, reveló en Instagram estar en la dulce espera con el mensaje: “Un capítulo ha terminado... otro está empezando”.

Una situación que dejó a muchos impactados ya que afirman que la rubia de 26 años reinó por varios meses y entregó la corona azul estando embarazada. Todo un escándalo, que pone en el foco de comentarios a Krystyna y a la organización Miss Mundo, dirigida por Julia Morley.

Aseguran que la soberana mundial utilizó vestidos súper estratégicos y poses exactas para poder disimular que estaba embarazada, de un hombre de quien se conoce es un empresario británico con quien lleva una relación muy privada.

“Ella estaba embarazada en su reinado entregó corona embarazada tenía 5 meses”, “Entregó corona con bebé”, “Estaba super fajada cuando entrego la corona”, son algunas de las opiniones.