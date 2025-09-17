Catherine Fulop sufrió fuerte caída en el escenario

Suscríbete a nuestros canales

La actriz y modelo venezolana Catherine Fulop, vivió un momento de tensión en un show realizado en el Movistar Arena de Argentina. La belleza de 52 años estaba en el escenario derrochando talento, cuando perdió el equilibrio y cayó del escenario.

La eterna “Abigail” llevaba con vestido ajustado al cuerpo en color negro, botas altas de cristales y su enérgica personalidad haciendo lo suyo. Sin embargo, en un momento la efusividad le jugó una mala pasada, cayendo.

La exparticipante del Miss Venezuela 1986 fue ayudada por el equipo de seguridad, quienes la levantaron del piso. Pese al bochornoso momento Catherine siguió desbordando talento y clase en la presentación junto a su compañera Camila.

Palabras de Fulop

Pese a la caída, la artista definió la noche cómo mágica e inolvidable para su carrera en la industria del entretenimiento.

Tras abrazar a su compañera, la modelo y madre de dos hijas, soltó las carcajadas, tomándose el momento con humor, diversión y actitud.

“Estoy viva, que raro yo haciendo el show. Por suerte estoy bien entrenada”, comentó en la función.

Reacciones

Los comentarios no se hicieron esperar por parte de sus seguidores y amigas del entretenimiento como Carolina Perpetuo, Belén Marrero, Maite Delgado, María Alejandra Requena, Carmen Julia Álvarez, Amanda Gutiérrez, Caridad Canelón y Yukency Sapucki Tovar.