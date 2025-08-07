Hija de Catherine Fulop se luce en la Academia Nevermore de “Merlina 2”

Suscríbete a nuestros canales

Justo antes del esperado estreno de la segunda temporada de “Merlina” en Netflix, una sorprendente y divertida parodia hecha por la propia plataforma y protagonizada por Oriana Sabatini sacudió las redes sociales.

La actriz y modelo, junto a Marti Benza y Lucas Spadafora, hicieron parte de un ingenioso video que rápidamente se volvió viral. Lo sorprendente fue su invitación para ingresar a la mítica Academia Nevermore, ¡pero con una especialidad muy particular: la tanatopraxia!

Oriana Sabatini lo dio todo en "Merlina 2"

En este clip, la hija de Catherine Fulop, se presenta como una profesional de la tanatopraxia, una práctica que estudió en Italia y que consiste en el “acondicionamiento de los cuerpos para el velorio”, humorísticamente, la describió como un “Get Ready With Me para el entierro”.

A su lado, Benza encarna a una médium que habla al revés, mientras que Lucas Spadafora interpreta al cadáver estrella de la irreverente parodia. Constantemente, muestran en el audiovisual referencias de los Locos Addams.

Por ejemplo, Oriana expresa: “Para entrar en calor, vamos a elegir al más frío de todos”, mientras que, su compañera se queja del “olor a muerto”.

El video destila humor macabro. Oriana se queja de no tener una mano desmembrada que la asista, bromea con elegir el cuerpo más frío para su ‘práctica’ y evalúa si el atuendo debería ser más formal o relajado, según el “mood” del velorio.

Además, revisa meticulosamente que el cadáver no tenga objetos de valor (como joyas), mientras Spadafora suelta un comentario gracioso sobre Paulo Dybala, esposo de Oriana. “Y no, si la joya ya te la llevaste vos”, dice el influencer.

El final de la parodia

Al final, la modelo se dirige al director del centro y ofrece sus servicios como docente, sólo para recibir un “rechazo” estampado con sello incluido. “Así que ya sabe, director, si quiere tener clases de tanatopraxia este año, me puede llamar a mí”, concluyó.

Con la segunda temporada ya disponible (cuatro capítulos desde el 6 de agosto y el resto desde el 3 de septiembre), la comunidad espera con ansias lo que vendrá en la tercera entrega, ya confirmada previamente.