Ashley Flete revela todas las tensiones vividas durante el Miss Universe Latina de Telemundo

Por dos meses mujeres de distintas nacionalidades latinoamericanas convivieron por un mismo sueño: el Miss Universe Latina. Este reality de belleza buscaba a una candidata latina en Estados Unidos para representar a la comunidad en el Miss Universo 2025, a celebrarse en Tailandia el próximo 21 de noviembre.

Este tenso programa de Telemundo, dejó momentos de tensión que vivieron los televidentes a través de sus pantallas, sin embargo, otros no fueron televisados del todo, por ello, en entrevista con Ashley Flete, modelo venezolana de Florida, reveló los detalles tras bambalinas.

Salida de Zuleyka Rivera

Uno de los momentos más comentados fue la renuncia de Zuleyka Rivera del Miss Universe Latina, quien era capitana del equipo Rubí. Por cruce de palabras con el miembro del jurado David Salomón, terminó por retirarse de la producción.

Al principio, muchos seguidores del programa tomaron su salido como parte del show, pero, se confirmó que nada fue planeado. Ante esto, Ahsley detalló que el ambiente dentro del team de la Miss Universo cambió.

Mujeres que perseguían un sueño quisieron retirarse de la competencia al ver que su capitana desistía del proyecto sin dar una explicación. Por su puesto, la producción actúa de inmediato e impidió más renuncia, dándole paso a una nueva líder, Andrea Meza.

Destierro del equipo Rubí

La venezolana fue seleccionada para estar en el equipo roja de Meza, sin embargo, vivió uno de los instantes más tensos entre las candidatas, cuando debían votar para que una del equipo fuera desterrada y pasara al equipo rival.

Ashley Flete obtuvo la mayoría de los votos de sus compañeras, lo que significó un duro golpe para ella. Si bien al principio dudó de sus amigos dentro del team Rubí, tiempo después entendió que solo se trataba de una estrategia.

¡Si quieres conocer más detalles del reality de Telemundo, mira la entrevista!