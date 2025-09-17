Ohtani con récord histórico de jonrones como primer bate

Suscríbete a nuestros canales

En una demostración más de su talento sin precedentes, Shohei Ohtani ha grabado su nombre en los libros de historia del béisbol al establecer un nuevo récord de jonrones para un primer bate. Con 46 cuadrangulares en la temporada 2025 con los Dodgers de Los Ángeles, el fenómeno japonés ha superado la marca que impuso recientemente el venezolano Ronald Acuña Jr., consolidándose como el bateador más explosivo en el inicio de una alineación.

El ascenso de Ohtani a la cima de esta prestigiosa lista desplaza a una constelación de superestrellas modernas y del pasado:

-Shohei Ohtani (2025): 46 HR

-Ronald Acuña Jr. (2023): 41 HR

-Mookie Betts (2023): 39 HR

-George Springer (2019): 39 HR

-Alfonso Soriano (2006): 39 HR

Otros en la lista

El récord anterior de 41 jonrones de Ronald Acuña Jr. en 2023 fue parte de una temporada histórica que le valió el premio MVP de la Liga Nacional. Durante esa campaña, el jardinero de los Bravos de Atlanta se convirtió en el primer y único jugador en la historia en registrar una temporada de 40 jonrones y 70 bases robadas, una hazaña que puso en valor su increíble combinación de poder y velocidad.

Justo detrás de ellos, empatados con 39 jonrones, se encuentran otros tres nombres icónicos que han definido la posición de primer bate en diferentes épocas. Mookie Betts, también de los Dodgers, alcanzó la cifra en su sensacional temporada 2023, en la que fue uno de los principales contendientes al MVP. George Springer lo hizo en 2019 con los Astros de Houston, demostrando la capacidad de un primer bate para ser un pilar de poder en una ofensiva de campeonato. Finalmente, el dominicano Alfonso Soriano es el pionero de esta era moderna del "leadoff" de poder; su marca de 39 cuadrangulares en 2006 con los Nacionales de Washington fue parte de una temporada donde, además, se unió al exclusivo club 40-40 (46 HR, 41 SB), demostrando su estatus como una de las mayores amenazas combinadas de su tiempo.

El nuevo récord de Ohtani con 46 jonrones redefine lo que se espera de un primer bate en las Grandes Ligas y también subraya la evolución del béisbol hacia un juego cada vez más dominado por jugadores completos que combinan poder, velocidad y un altísimo porcentaje de embasado, un perfil del que él es el máximo exponente.

