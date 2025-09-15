Abogados piden desestimar demanda sobre Ohtani y su agente Nez Balelo (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella japonesa de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, se ha visto inmerso en algunas situaciones polémicas: apuestas deportivas, en conjunto con su intérprete Ippei Mizuhara; y un tema de bienes raíces en Hawái, con su representante Nez Balelo.

Este último aún en los juzgados. Ohtani y Balelo fueron demandados el 8 de agosto en el Tribunal de Circuito de Hawái por el desarrollador Kevin Hayes y el corredor de bienes raíces Tomoko Matsumoto, quienes los acusaron al nipón de “abuso de poder” que supuestamente resultó en interferencia tortuosa y enriquecimiento injusto.

Piden desestimar el caso

Los abogados de Balelo y Ohtani solicitaron desestimar una demanda presentada el mes pasado acusándolos de causar el despido de un inversionista y corredor de bienes raíces de Hawái de un desarrollo de viviendas de lujo de 240 millones de dólares en la costa Hapuna de la Isla Grande.

En documentos presentados el domingo, los juristas afirmaron que Hayes y Matsumoto adquirieron en 2023 los derechos de una empresa conjunta, en la que poseían una participación minoritaria, para usar el nombre, la imagen y la semejanza de Shohei Ohtani en virtud de un acuerdo de patrocinio para comercializar el desarrollo inmobiliario de la empresa en el Mauna Kea Resort.

Los abogados afirmaron que Ohtani fue víctima de violaciones de la ley NIL; además alegaron que Hayes y Matsumoto presentaron la demanda después de que “Balelo cumpliera con su deber y protegiera a su cliente al expresar una preocupación justificable por este uso indebido y amenazar con emprender acciones legales contra esta clara apropiación indebida”.

Calificaron las acciones de Balelo como “claras garantías de libertad de expresión”.

“Nez Balelo siempre ha priorizado los intereses de Shohei Ohtani, incluyendo la protección de su nombre, imagen y semejanza contra el uso no autorizado”, declaró un abogado de Ohtani y Balelo en un comunicado.

Los abogados de Hayes y Matsumoto no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.