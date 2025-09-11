Shohei Ohtani cerca de repetir el MVP con impactante récord

Suscríbete a nuestros canales

No estará escribiendo una temporada impresionante como lo hizo en 2024, pero Shohei Ohtani no ha parado de desplegar su mejor versión con Los Angeles Dodgers en la presente campaña de las Grandes Ligas. El japonés destaca nuevamente como gran candidato a quedarse con el MVP en la Liga Nacional.

El MVP del viejo circuito se encuentra a solo dos jonrones de aterrizar a los 50 bambinazos, siendo la segunda temporada que lograría esta cifra en Las Mayores. El bateador designado conectó un indiscutible, remolcó una carrera y anotó par de veces para participar en el triunfo por blanqueada de los angelinos (9-0) en el tercera de la serie ante Colorado Rockies.

Antes de esa victoria, Shohei Ohtani mostró su velocidad con su estafada número 18 en la campaña. Además de mostrar sus habilidades con el madero, el japonés ya se encuentra lanzando con los Dodgers, regresando a esa faceta de multifacético que tanto impacto apenas se estrenó en MLB.

Shohei Ohtani iguala a Ken Griffey Jr. con increíble marca

El tres veces MVP continúa redefiniendo lo que significa ser un jugador completo en las Grandes Ligas. Desde el inicio de la temporada pasada, ha conectado 102 jonrones y se ha robado 77 almohadillas, una combinación de poder y velocidad que no tiene precedentes en la historia moderna del béisbol.

El contundencia del nipón en las últimas dos temporadas representa la segunda mayor cantidad de bases robadas por cualquier jugador en un período de dos años en que conectaron al menos 100 jonrones es 44 por Ken Griffey Jr. en 1998-1999, de acuerdo con OptaSTATS.

Con Los Angeles Dodgers en el primer lugarde su división, Shohei Ohtani a pelear por su cuarto MVP en su carrera en MLB. La superestrella cuenta con promedio al bate de .280, 48 cuadrangulares, 92 remolcadas, 154 hits, 131 anotadas, 18 bases robadas, .391 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de 1.000 en 143 partidos.