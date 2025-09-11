Mookie Betts superó marca de este legendario pelotero venezolano (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Mookie Betts sin duda es de los peloteros más completos de la actualidad en Grandes Ligas y año tras año produce para subir sus números de por vida en las Grandes Ligas. El jugador de los Dodgers de Los Ángeles recientemente tuvo una jornada productiva y dejó atrás en lista histórica a un legendario jardinero venezolano.

El ganador de tres anillos de Serie Mundial es una pieza clave en el lineup del mánager Dave Roberts y obviamente su producción es importante, y ahora más, cuando se está acabando la temporada regular y los Playoffs de MLB están a la vuelta de la esquina.

Mookie Betts se acerca a los 300 jonrones

En la jornada del miércoles entre Dodgers y Rockies de Colorado, Betts llegó a 18 jonrones en la campaña 2025, gracias a un Grand Slam. Con ese batazo, alcanzó un nuevo hito en su carrera al conectar su jonrón número 289, superando a peloteros históricos como el venezolano Bob Abreu, Del Ennis, Bob Johnson y Hank Sauer en la lista de cuadrangulares de todos los tiempos.

Además, este batazo le permitió empatar con George Springer en la posición 178 del ranking histórico, consolidando aún más su lugar como uno de los jugadores más completos y productivos de la era moderna. El logro de Betts cobra mayor relevancia si se considera que, además de su poder, aporta defensa de élite, velocidad y liderazgo, rasgos que lo perfilan como un futuro miembro del Salón de la Fama.

Tras esta nueva marca, Mookie Betts en la temporada 2025 batea para .260, con 138 imparables, entre ellos 18 jonrones. Además, cuenta con 74 carreras remolcadas, 86 anotadas y ocho robos de base.