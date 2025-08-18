Mookie Betts completa barrida de los Dodgers ante los Padres con jonrón (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El jugador estrella de los Dodgers de Los Ángeles, Mookie Betts, despachó este domingo el jonrón 13 de la actual campaña en la victoria de su equipo ante los Padres de San Diego. Encuentro que se llevó a cabo en el “Chávez Revine”, casa del conjunto californiano, ante 48.189 aficionados.

Este es el jonrón 19 ante los Padres de San diego en su carrera, su tercera víctima favorita detrás de los Dbacks de Arizona y los Orioles de Baltimore. Betts ha conectado 25 vuelacercas en el octavo episodio, en su carrera.

El batazo de José Altuve

Corría la parte baja de la octava entrada, cuando el infielder llegó al plato para tomar su cuarto turno del compromiso ante los lanzamientos del derecho venezolano Robert Suárez. Para ese momento, el compromiso se encontraba empatado a cuatro (4) carreras.

Sin outs en la pizarra y en cuenta de dos malas sin buenas, Suárez dejó una recta de unas 97 millas por hora colgada en todo el centro del homeplate, lanzamiento que Betts no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín central izquierdo.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Mookie Betts tuvo una velocidad de salida de 102.5 millas por hora y recorrió 394 pies de distancia.

Sus números

Mookie Betts se encuentra en su décima segunda temporada en Las Mayores, sexta con el conjunto de California. El camarero tiene un promedio vitalicio de .290, con 1723 hits, 284 jonrones y 888 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .242/.312/.371 (Avg/Obp/Slg); en 447 apariciones al bate, la superestrella de los Dodgers ha conectado 108 imparables, 13 cuadrangulares, anotado 75 e impulsado 57. Ha recibido 46 boletos y 54 ponches.