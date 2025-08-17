|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|0
|0
|1
|0
|1
|-
|-
|-
|-
|2
|6
|0
|4
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|4
|3
|0
|Entradas
|SD
|LAD
|1º
|Freddie Freeman batea jonrón (15) con elevado por el jardín central. Shohei Ohtani anota Mookie Betts anota .
|0
|3
|1º
|Andy Pages batea jonrón (20) con elevado entre los jardines izquierdo y central.
|0
|4
|3º
|Fernando Tatis Jr. pega doble (23) con línea fuerte a jardinero derecho Teoscar Hernández. Jake Cronenworth anota.
|1
|4
|5º
|Ramón Laureano batea jonrón (19) con elevado entre los jardines derecho y central.
|2
|4
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Tatis Jr. RF
|3-1
|0
|0
|1
|.267
|L. Arraez DH
|3-2
|0
|0
|0
|.290
|M. Machado 3B
|3-0
|0
|0
|0
|.292
|J. Merrill CF
|2-0
|0
|0
|0
|.261
|G. Sheets LF
|0-0
|0
|0
|0
|.250
|X. Bogaerts SS
|2-0
|0
|0
|0
|.266
|R. O'Hearn 1B
|2-0
|0
|0
|0
|.272
|R. Laureano LF-CF
|2-1
|1
|1
|1
|.296
|J. Cronenworth 2B
|1-0
|1
|0
|0
|.244
|F. Fermin C
|2-2
|0
|0
|0
|.274
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Yu Darvish
|4.0
|4
|3
|5
|82-52
|5.97
|Jason Adam
|0.1
|0
|0
|1
|9-5
|1.67
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|S. Ohtani DH
|2-1
|1
|0
|0
|.284
|M. Betts SS
|1-0
|1
|0
|0
|.240
|W. Smith C
|2-0
|0
|0
|0
|.304
|F. Freeman 1B
|2-1
|1
|1
|3
|.300
|T. Hernández RF
|2-0
|0
|0
|0
|.253
|A. Pages CF
|2-1
|1
|1
|1
|.276
|M. Conforto LF
|2-0
|0
|0
|0
|.191
|A. Freeland 2B
|1-0
|0
|0
|0
|.167
|B. Kennedy 3B
|2-0
|0
|0
|0
|.071
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Tyler Glasnow
|5.0
|2
|6
|8
|91-62
|3.12
|
San Diego
|
LA Dodgers
|6
|H
|3
|1
|HR
|2
|12
|TB
|9
|4
|DEB
|1
|
San Diego
|
LA Dodgers
|6
|K
|8
|57
|ST
|62
|3
|H
|6
|2
|BB
|1
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Tatis Jr. RF
|3-1
|0
|0
|1
|.267
|L. Arraez DH
|3-2
|0
|0
|0
|.290
|M. Machado 3B
|3-0
|0
|0
|0
|.292
|J. Merrill CF
|2-0
|0
|0
|0
|.261
|G. Sheets LF
|0-0
|0
|0
|0
|.250
|X. Bogaerts SS
|2-0
|0
|0
|0
|.266
|R. O'Hearn 1B
|2-0
|0
|0
|0
|.272
|R. Laureano LF-CF
|2-1
|1
|1
|1
|.296
|J. Cronenworth 2B
|1-0
|1
|0
|0
|.244
|F. Fermin C
|2-2
|0
|0
|0
|.274
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Yu Darvish
|4.0
|4
|3
|5
|82-52
|5.97
|Jason Adam
|0.1
|0
|0
|1
|9-5
|1.67
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|S. Ohtani DH
|2-1
|1
|0
|0
|.284
|M. Betts SS
|1-0
|1
|0
|0
|.240
|W. Smith C
|2-0
|0
|0
|0
|.304
|F. Freeman 1B
|2-1
|1
|1
|3
|.300
|T. Hernández RF
|2-0
|0
|0
|0
|.253
|A. Pages CF
|2-1
|1
|1
|1
|.276
|M. Conforto LF
|2-0
|0
|0
|0
|.191
|A. Freeland 2B
|1-0
|0
|0
|0
|.167
|B. Kennedy 3B
|2-0
|0
|0
|0
|.071
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Tyler Glasnow
|5.0
|2
|6
|8
|91-62
|3.12
|
San Diego
|
LA Dodgers
|6
|H
|3
|1
|HR
|2
|12
|TB
|9
|4
|DEB
|1
|
San Diego
|
LA Dodgers
|6
|K
|8
|57
|ST
|62
|3
|H
|6
|2
|BB
|1
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Padres
|0
|0
|1
|0
|1
|-
|-
|-
|-
|2
|6
|0
|Dodgers
|4
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|4
|3
|0
|Entradas
|SD
|LAD
|baja
|1º
|Freddie Freeman batea jonrón (15) con elevado por el jardín central. Shohei Ohtani anota Mookie Betts anota .
|0
|3
|baja
|1º
|Andy Pages batea jonrón (20) con elevado entre los jardines izquierdo y central.
|0
|4
|alta
|3º
|Fernando Tatis Jr. pega doble (23) con línea fuerte a jardinero derecho Teoscar Hernández. Jake Cronenworth anota.
|1
|4
|alta
|5º
|Ramón Laureano batea jonrón (19) con elevado entre los jardines derecho y central.
|2
|4
Ver más