SD
69-54 (.561)
2
Baja 5th 1 out
4

LAD
70-53 (.569)
Shohei Ohtani

AL BATE

Shohei Ohtani (DH)
2 - 1
Jason Adam

LANZA

Jason Adam
0.1 IP, 0 CL, 1 K, 9 NP
Bolas:
 
 
 
Strikes:
 
Outs:
 
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1 2 3
3
Strike tirándole
Slider 85.3 MPH.
Rotación:0RPM
2
Bola mala
Four-Seam Fastball 96.4 MPH.
Rotación:2.606RPM
1
Strike cantado
Slider 86.8 MPH.
Rotación:2.613RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 0 1 0 1 - - - - 2 6 0
4 0 0 0 - - - - 4 3 0
Entradas SD LAD
Freddie Freeman batea jonrón (15) con elevado por el jardín central. Shohei Ohtani anota Mookie Betts anota . 0 3
Andy Pages batea jonrón (20) con elevado entre los jardines izquierdo y central. 0 4
Fernando Tatis Jr. pega doble (23) con línea fuerte a jardinero derecho Teoscar Hernández. Jake Cronenworth anota. 1 4
Ramón Laureano batea jonrón (19) con elevado entre los jardines derecho y central. 2 4
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Tatis Jr. RF 3-1 0 0 1 .267
L. Arraez DH 3-2 0 0 0 .290
M. Machado 3B 3-0 0 0 0 .292
J. Merrill CF 2-0 0 0 0 .261
G. Sheets LF 0-0 0 0 0 .250
X. Bogaerts SS 2-0 0 0 0 .266
R. O'Hearn 1B 2-0 0 0 0 .272
R. Laureano LF-CF 2-1 1 1 1 .296
J. Cronenworth 2B 1-0 1 0 0 .244
F. Fermin C 2-2 0 0 0 .274




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Yu Darvish 4.0 4 3 5 82-52 5.97
Jason Adam 0.1 0 0 1 9-5 1.67
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
S. Ohtani DH 2-1 1 0 0 .284
M. Betts SS 1-0 1 0 0 .240
W. Smith C 2-0 0 0 0 .304
F. Freeman 1B 2-1 1 1 3 .300
T. Hernández RF 2-0 0 0 0 .253
A. Pages CF 2-1 1 1 1 .276
M. Conforto LF 2-0 0 0 0 .191
A. Freeland 2B 1-0 0 0 0 .167
B. Kennedy 3B 2-0 0 0 0 .071




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Tyler Glasnow 5.0 2 6 8 91-62 3.12

San Diego
LA Dodgers
6 H 3
1 HR 2
12 TB 9
4 DEB 1

San Diego
LA Dodgers
6 K 8
57 ST 62
3 H 6
2 BB 1
Posiciones NL West
JG JP PCT DIF RACHA
Dodgers 70 53 .569 - W2
Padres 69 54 .561 1.0 L2
D-backs 60 64 .484 10.5 L2
Giants 59 64 .480 11.0 L7
Rockies 34 89 .276 36.0 W2
Probabilidad de ganar
80.6 %
5 parte baja
(B:1 S:2 O:1)

San Diego 2 - 4 LA Dodgers
Datos del encuentro
Estadio: Dodger Stadium
Localidad: Los Angeles, California
El clima: Sunny, 83 ºF
Capacidad: 56.000
Árbitros:
Home Plate: Jeremie Rehak
1era base: Chris Conroy
2da base: John Tumpane
3era base: Brennan Miller
