Carroll y Gurriel conectan back to back, pero Arizona cae ante Colorado (+Video)

Los Dbacks de Arizona cayeron este domingo ante los Rockies de Colorado seis (6) carreras por cinco (5). Compromiso que se llevó a cabo en el Coors Field, casa del conjunto de Denver, ante 22.895 fanáticos.

El conjunto desértico se encontraba abajo en la pizarra hasta la parte alta de la sexta entrada cuando conectaron un Back to back para voltear el juego. Justo antes de los batazos, los Rockies de Colorado habían cambiado al derecho venezolano Antonio Senzatela, quien no había permitido carreras en cinco entradas completas.

Back-to-Back

Corbin Carroll llegó al plato para tomar su tercer turno del compromiso ante los lanzamientos del zurdo Luis Peralta. Sin outs en la pizarra y en cuenta de dos malas una buena, el siniestro dejó una recta de unas 94 millas por hora en todo el centro del homeplate, lanzamiento que el patrullero no dejaría pasar y haría swing para sacar la pelota en línea por todo el jardín central.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Corbin Carroll tuvo una velocidad de salida de 106.7 millas por hora y recorrió 474 pies de distancia.

Acto seguido, llegó el turno de Lourdes Gurriel Jr., quien hizo su aparición en el plato para consumir su tercer turno del compromiso. Al igual que su compañero Corbin Carroll, en cuanta de dos malas una buena, coronó una recta de unas 95 millas por hora que Peralta tiró en la zona interna del homeplate, para sacar la bola por todo el jardín izquierdo.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Lourdes Gurriel Jr tuvo una velocidad de salida de 98.6 millas por hora y recorrió 374 pies de distancia.

En esa entrada los Dbacks anotarían par de carreras más, sin embargo, en la parte baja de la séptima los Rockies volverían a tomar ventaja en el encuentro. Anotaron una más en la baja de la octava para poner cifras definitivas.