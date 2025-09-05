Salvador Pérez acaricia increíble marca de Miguel Cabrera y Bob Abreu en MLB (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Salvador Pérez continúa decorando su brillante recorrido en las Grandes Ligas. El receptor destronó su cuadrangular 24 en la presente temporada para guiar el triunfo por la mínima (4-3) de los Reales de Kansas City sobre los Angelinos de Anaheim.

El capitán de los Royals mostró su fuerza y sacó de abajo un lanzamiento de José Fermín para mandarla a volar por todo el jardín izquierdo, en la parte baja de la séptima entrada del partido. El tablazo de cuatro esquinas salió disparado a una velocidad de salida de 103.5 millas por hora recorrió 402 pies de distancia que sirvió para igualar las acciones en el marcador.

'Salvy' cerró una notable presentación ofensiva tras ligar de 4-1 con una remolcada, anotada y su bambinazo 297 de su carrera en las Grandes Ligas, quedándose a solo tres jonrones de convertirse en el cuarto venezolano en llegar a esa cantidad en Las Mayores. Además de su próximo cifra redonda en su trayectoria, el criollo también tiene a la vuelta de la esquina otra registro importante con el madero.

Salvador Pérez cerca de las 1000 remolcadas

El figura de los Kansas City Royals se encuentra a solo seis carreras remolcadas de alcanzar un hito histórico en las Grandes Ligas: convertirse en el sexto pelotero venezolano en lograr al menos 1000 carreras impulsadas en la MLB. Este logro lo colocaría junto a leyendas del béisbol venezolano como Miguel Cabrera (1.881), Andrés Galarraga (1.425), Bobby Abreu (1.363), Magglio Ordóñez (1.236) y Víctor Martínez (1.178), quienes ya forman parte de ese selecto grupo.

A sus 35 años, Pérez sigue siendo una pieza fundamental en la alineación de los Royals, no solo por su producción ofensiva, sino también por su liderazgo dentro y fuera del campo. Alcanzar las 1000 carreras impulsadas consolidaría su candidatura como posible miembro al Salón de la Fama de Cooperstown.