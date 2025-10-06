Copa del Rey: Así quedó el sorteo de la primera ronda (En vivo por Meridiano TV)

Suscríbete a nuestros canales

Después de abrirse el telón a otra temporada en La Liga, la Copa del Rey también se pondrá en marcha en busca de conocer a un nuevo monarca de la realeza o un posible bicampeonato del Barcelona, que destacan como el máximo ganador de la competición con 32 coronas.

Ya se conocen todos los enfrentamientos correspondientes a la primera ronda de la Copa del Rey, los cuales se disputarán los días 28, 29 y 30 de octubre, tras haberse completado las rondas previas. En total, 112 equipos participaron en el sorteo, incluyendo a 16 clubes de Primera División, que en su mayoría se medirán ante equipos de categorías regionales.

Solo Real Madrid, Barcelona, Atlético y Athletic Club no entraron en el sorteo, ya que estarán viendo en la Supercopa de España. Sin embargo, esta etapa inicial promete choques interesantes entre grandes y pequeños, en una de las competiciones más tradicionales del fútbol español. Al igual que en la pasada temporada hasta el partido final, la Copa del Rey 2025-26 será trasmitida a través de las pantallas de Meridiano Televisión.

Enfrentamientos de la Primera Ronda de la Copa del Rey

Como novedad en esta edición, se implementaron criterios de territorialidad para configurar los emparejamientos, lo que supuso dividir a los participantes en cuatro grupos según su proximidad geográfica. Esta medida busca facilitar los desplazamientos y fomentar una mayor afluencia de público en los estadios, además de equilibrar las cargas logísticas.

Entre los venezolanos que participarán en el torneo, Salomón Rondón saltará con su Real Oviedo contra el Ourense CF, equipo que forma parte de la Tercera División de España, mientras que, Yangel Herrera y Jon Aramburu liderarán a la Real Sociedad, que se mide ante SD Negreira, club de la tercera categoría del fútbol español.

