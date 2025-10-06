Mira lo que logró Carlos Radelli por primera vez en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Una tarde dominical de mucha emoción y adrenalina de se vivió este domingo 05 de octubre con el desarrollo de la trigésima octava reunión, la cual contó con la programación de 12 carreras sin la inclusión de cotejos selectivos.

El juego del 5y6 Nacional de la mencionada jornada caraqueña comenzó en la séptima carrera para el lote de yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años, ganadoras de una carrera (A excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.200 metros.

Entrenador: Destacado R38 La Rinconada

El entrenador profesional Carlos José Radelli fue el más destacado al lograr tres triunfos en el óvalo de Coche. Abrió con la victoria de la castaña cuatroañera Majestuosa (número 4), en la primera competencia, conducida por el jinete Jaime “Pocho” Lugo. El crono fue de 116’’4 para la distancia de aliento de 1.800 metros.

Luego en la cuarta del programa visitó al recinto de ganadores con la yegua Mía Ragazza, montada por el látigo Johan Aranguren, con un tiempo de 80’’4 para los 1.300 metros del recorrido.

Finalmente, el preparador se tomó la foto con el ejemplar Futuro, con el “General” Jaime Lugo sobre los estribos en la sexta del cierre de la no válida, al lograr un tiempo de 67’’2 para los 1.100 metros.

Reunión 38: Entrenador Primera vez La Rinconada

Radelli, llega a un total de seis victorias en lo que va de este año, al mismo tiempo es la primera vez que el propio trainer logra en su carrera profesional un triplete de victorias en una misma jornada.