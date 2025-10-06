Parilli Araujo y Carlos Radelli no dan ventajas y se pone a solo un triunfo del liderato del tercer meeting

Suscríbete a nuestros canales

La reunión 38 en el Hipódromo La Rinconada se desarrolló en medio de gran emoción, a pesar de no contar con pruebas selectivas. La jornada vio el lucimiento de varios debutantes y ejemplares importados, pero tuvo como protagonista principal la recaudación del 5y6 nacional, que continúa rompiendo récords.

Presión por el Liderato: La Rinconada Meeting

En medio del espectáculo, el entrenador más destacado de la jornada dominical fue Carlos Radelli, quien logró un hito personal al conseguir su primer trío de triunfos en una misma tarde que le coloca cerca del liderato. Sus ejemplares Majestuosa, Mía Ragazza y Futuro se erigieron como las figuras de su cuadra.

(Majestuosa)

(Mía Ragazza)

(Futuro)

El desempeño de Radelli, sumado al triunfo de Fernando Parilli Araujo, intensificó la lucha por el liderato del meeting. Ambos entrenadores asechan la posición de su colega Carlos Luis Uzcátegui, quien actualmente mantiene el primer lugar en este tercer meentig.

Ya cumplida la quinta fecha de carreras del tercer meeting así van las cosas:

1-Carlos Luis Uzcátegui con 6 victorias.

2 Fernando Parilli Araujo y Carlos Radelli con 5 victorias

3 Gabriel Márquez con 4 victorias.

4- Ismael Martínez, Jefferson Rivas, Wladimir Sánchez, Juan Carlos García Mosquera con 3 victorias.

5- Ramón García, Freddy Petit, William Laya, Dany Pimentel, Pedro Coronil, Rohendy Gámez y Deibis Guevara con dos victorias.