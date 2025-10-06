Monedero Patria: Conozca los montos y bonos activos este lunes 6 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

Actualmente, el Sistema Patria está depositando varios pagos para diversos sectores priorizados de la población. Los usuarios recibirán un mensaje de texto del número 3532 o 67373, el cual corrobora la acreditación. Después, tienen un plazo máximo de 15 días para transferir los fondos directamente a sus cuentas bancarias.

Bonos y montos activos en el monedero

Este lunes 6 de octubre, podrás cobrar los siguientes bonos en la billetera digital:

Bono Único Familiar: Para integrantes de los programas Economía Familiar, Hogares de la Patria, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad, Parto Humanizado y Lactancia Materna. El monto es de 2.700 bolívares. La entrega se efectuará hasta el 8 de octubre.

Bono Complementario Familiar: Para los beneficiarios del subsidio “Único Familiar”. El monto oscila entre 900 y 1.800 bolívares, según el número de integrantes de la familia.

¿Cómo saber si fui seleccionado?

En sus equipos móviles les llegará una notificación con un texto que reza: ¡Llegó la Navidad! Luz y alegría al todo el pueblo venezolano, Un país que respira paz, alegría y felicidad ¡Celebremos en familia!

Para mayor información, los usuarios pueden mantenerse actualizados desde las redes sociales de Patria y sus canales aliados, donde difunden todos los detalles sobre las asignaciones.

