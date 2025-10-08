¡Es oficial! LaLiga se muda a Estados Unidos con el Villarreal-Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

Fin de una de las novelas más mencionadas en el fútbol español. Lo que antes era un secreto a voces y debió pasar por distintos filtros como la propia UEFA, ya es una realidad confirmada: LaLiga se mudará a Estados Unidos en el duelo entre Villarreal y Barcelona.

Así lo confirmó su propio presidente, Javier Tebas, en una conferencia realizada en Estados Unidos en el Sports Summit USA 2025, donde aprovechó para detallar que el partido se disputará en la ciudad de Miami, programado para el venidero 20 de diciembre con epicentro en el Hard Rock Stadium.

"Yo creo que, a falta de algún pequeño tema formal, ya está prácticamente terminado. Y poder decir que el próximo sábado 20 de diciembre se jugará en Miami un partido oficial de Liga. Villarreal - FC Barcelona, un partido con puntos en juego que en vez de jugarse en el estadio de La Cerámica se jugará en el Hard Rock de Miami", dijo el mandatario.

Hay que recordar que este enfrentamiento tendrá puntos en juego, tras formar parte de la competición española, por lo que a todas luces será un evento histórico por llevar por primera vez oficial doméstico a los Estados Unidos.

Barcelona celebra esta iniciativa de LaLiga

Otros de los que salió inmediatamente a dejar sus impresiones de la decisión fue el propio presidente de uno de los protagonista de este encuentro, el FC Barcelona. Pues sí, Joan Laporta se mostró satisfecho de esta determinación y apuntó que para el club es una oportunidad de afianzar su marca.

"Estamos deseando poder volver a encontrarnos con todos nuestros aficionados en los Estados Unidos y agradecemos a LALIGA la oportunidad de poder acercarnos a uno de los principales mercados estratégicos para el Club. Llevamos muchos años visitando el país y siempre hemos sentido la pasión que despierta el FC Barcelona", dijo.

Y agregó: "Como club global, con millones de seguidores en todo el mundo, esta oportunidad refuerza nuestro compromiso con los fans internacionales, especialmente en un mercado clave como EE.UU. Un partido oficial en una ciudad como Miami, con una gran comunidad culé, será sin duda un gran espectáculo con dos equipos compitiendo al máximo nivel".

Por lo pronto, aunque desde Barcelona y Villarreal sus presidentes están celebrando la iniciativa, no todos están de acuerdo con esta decisión de LaLiga y desde la AFE (asociación de futbolistas españoles) ya se convocó una reunión con todos los capitanes de Primera División, con la intención de debatir este compromiso en Miami, que ya tiene luz verde por parte de la misma UEFA.