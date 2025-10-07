Clubes más goleadores de LaLiga esta temporada

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona reafirma su nivel ofensivo en este inicio de temporada de LaLiga, consolidándose como el equipo más goleador de la competición tras la disputa de las primeras ocho jornadas. Los dirigidos por Hansi Flick han demostrado buena puntería, anotando 22 goles.

Este registro coloca al conjunto azulgrana en la cima de la tabla de anotadores, sin embargo la brecha con su más cercano perseguidor, el Real Madrid, es de 3 tantos.

FC Barcelona

La eficacia del Barça se ve reflejada en su promedio de goles por encuentro: 2,75 tantos por partido. Esta cifra da muestra de la capacidad del equipo para desmantelar las defensas rivales, superando el promedio del Real Madrid, que se sitúa en 2,38.

Real Madrid

Por su parte, el conjunto direccionado por Xabi Alonso, registra 19 tantos ubicándose en la primera posición de la tabla general de LaLiga.

La Tabla de Goleadores de LaLiga (Primeras 8 Jornadas)

Aquí se muestra goles y promedios por encuentros: