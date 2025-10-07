MLB

Conoce el récord histórico de los Blue Jays en los Playoffs 2025 (+Detalles)

El equipo de Toronto está a un triunfo de sellar su clasificación a la Serie de Campeonato

Los Azulejos de Toronto han tenido un notable rendimiento en la temporada 2025 de Grandes Ligas y ese rendimiento lo están mostrando también en los Playoffs, donde actualmente juegan ante Yankees de Nueva York la Serie de División. Los dirigidos por John Schneider tiene sin duda como meta, poder lograr la clasificación a la Serie de Campeonato y porque no, a la Serie Mundial.

Los canadienses tienen piezas de primer nivel tanto en ofensiva, como defensa y pitcheo, siendo eso sin duda la mezcla de cosas que los ha llevado al éxito en este 2025. Recientemente, lograron una marca histórica en Postemporada, que los debe motivar a seguir consiguiendo triunfos.

Historia pura para los Blue Jays en octubre

Los Azulejos han comenzado la postemporada de 2025 con una exhibición que quedará en la historia de la MLB. En apenas dos juegos, sus bateadores conectaron 8 jonrones y registraron solo 7 ponches, demostrando una combinación letal de poder y precisión al plato.

Pero no solo el ataque ha brillado: los lanzadores del equipo dominaron de manera impresionante, permitiendo únicamente 1 jonrón y acumulando 21 ponches. Esta sincronía entre ofensiva y pitcheo ha generado un balance casi perfecto, mostrando que los Azulejos pueden imponer su ritmo en ambos lados del juego.

En la era moderna del béisbol, desde 1901, ningún otro equipo había logrado algo similar en tan corto periodo. Este inicio de Playoffs coloca a Toronto como un referente de poder y control, y deja claro que serán un rival complicado de vencer en su camino hacia la Serie Mundial.

