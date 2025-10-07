Toronto por la barrida y los Yankees por mantenerse en pelea (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Azulejos de Toronto lideran la Serie Divisional ante los Yankees de Nueva York. Este martes, se llevará a cabo el tercer compromiso de la misma, primero en casa del conjunto de la Gran Manzana.

Por un lado, los canadienses buscan terminar con la agonía de los neoyorquinos, mientras que los “Mulos” tratarán de imponer su localía para recortar la diferencia y volver en la serie. En este sentido, mánagers de ambos equipos designaron sus lanzadores para dicho juego.

Duelo de Pitcheo

Los Azulejos de Toronto enviarán al derecho Shene Bieber para buscar la barrida. El premio Cy Young de la 2020, terminó la temporada con registro de cuatro victorias y dos derrotas con 3.57 de efectividad en siete aperturas.

En 40.1 tercios de entradas lanzadas, permitió 34 imparables, 16 carreras limpias, ocho cuadrangulares, otorgó siete boletos y ponchó a 37 para un whip de 1.02.

Bieber no enfrenta a los “Mulos del Bronx” desde la temporada 2023. En su carrera ante los neoyorquinos, tiene marca de dos ganados y uno perdido con 4.11 de efectividad en cinco apariciones. Ha ponchado a 27 en 30.2 tercios de entradas lanzadas.

Por su parte, los Yankees de Nueva York esperan iniciar la épica con el zurdo Carlos Rodón en la lomita. El siniestro culminó la temporada con récord de 18 victorias y nueve derrotas con 3.09 de efectividad.

En 195.1 tercios de entradas lanzadas, Rodón permitió 132 imparables, 67 carreras limpias, 22 jonrones, otorgó 73 boletos y ponchó 203 contrarios para un whip de 1.05.

Ante los Azulejos de Toronto, el zurdo ostenta marca de dos victorias y tres derrotas, con 4.72 de efectividad y 54 ponches en nueve apariciones. Esta 2025, se enfrentó a los canadienses en dos ocasiones, perdió uno, recetó ocho ponches y recibió 11 imparables.

Rodón, junto a su compañero Máx Fried, Garrett Crochet de los Medias Rojas de Boston y Tarik Skubal de los Tigres de Detroit, son los candidatos principales al premio Cy Young de la Liga Americana de la temporada 2025.