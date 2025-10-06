David Ortiz da la clave para que los Yankees consigan la remontada contra Toronto

Suscríbete a nuestros canales

La rivalidad más legendaria del béisbol, la que enfrenta a los New York Yankees y a los Boston Red Sox, vive eternamente en sus leyendas. Recientemente, el miembro del Salón de la Fama, David Ortiz (conocido como Big Papi), encendió las redes sociales con un comentario lleno de sarcasmo y peso histórico, dirigido a su homólogo en el Bronx, Derek Jeter.

Ortiz fue directo y conciso, sugiriendo que el éxito actual de los Yankees solo es posible en la fantasía: "La única oportunidad que tienen los Yankees es si tú (Jeter), Mariano Rivera, Andy Pettitte y Alex Rodríguez regresan y juegan." El comentario, si bien es una broma, subraya una frustración recurrente entre los aficionados de Nueva York, quienes anhelan el regreso a la gloria de sus últimas dinastías.

Un 2025 de lucha y nostalgia

El comentario de Ortiz se produce en un contexto donde los equipos del Este de la Liga Americana mantienen su intensidad. La temporada vio a los Yankees (94-68) y a los Red Sox (89-73) batallando por puestos en la postemporada. A pesar de que los Yankees han demostrado una ofensiva poderosa, anotando 849 carreras; contra su rival actual, los Toronto Blue Jays, no han visto la victoria.

El mensaje de Big Papi resalta que, a pesar de los buenos números de la generación actual de los Yankees, la química de campeonato de aquel grupo de estrellas es imposible de replicar.

Los números imposibles

El sarcasmo de Ortiz está fundado en la historia. Los jugadores que mencionó, el núcleo de la última dinastía de los Yankees, conocidos como el "Core Four" (Jeter, Rivera, Pettitte, más A-Rod, aunque el Core Four original incluye a Jorge Posada), lograron hazañas que definieron una era:

-Derek Jeter, el Capitán, culminó su carrera con 3,465 hits, el sexto total más alto en la historia de la MLB, y fue el líder indiscutible en los cinco títulos de Serie Mundial que ganaron entre 1996 y 2009.

-Mariano Rivera, "El Sandman", es considerado el mejor cerrador de todos los tiempos, ostentando el récord histórico de las Grandes Ligas con 652 juegos salvados, siendo un pilar fundamental en cada uno de esos cinco campeonatos.

-Andy Pettitte fue un abridor confiable, acumulando 256 victorias en su carrera y siendo un monstruo en la postemporada, donde posee el récord de más victorias.

-Alex Rodríguez, aunque llegó más tarde, añadió la fuerza ofensiva que culminó en el título de 2009, retirándose como el cuarto bateador con más jonrones en la historia (696).