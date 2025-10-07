Abridores de los Dodgers hacen historia con una racha inédita de ponches (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Dodgers de Los Ángeles han estado brillando en los presentes Playoffs de Grandes Ligas y sin duda eso se debe al gran trabajo de su departamento de pitcheo, que ha estado a la altura del reto. Los dirigidos por Dave Roberts buscan revalidar el campeonato de Serie Mundial y si continúan con este ritmo, eso podría ser una posibilidad.

Los californianos vienen de superar en la Serie de Comodín a los Rojos de Cincinnati y actualmente tienen a su favor (2-0) la Serie Divisional ante los Phillies de Philadelphia, por lo que están cerca de una nueva Serie por el Campeonato de la Liga Nacional. En instancia de Postemporada, esta franquicia se ha apoyado mucho en su pitcheo abridor, que ha respondido y le ha dado comodidad al relevo, algo claramente que es vital.

Abridores de los Dodgers y una marca histórica

El dominio de los abridores de los Dodgers en esta postemporada ha sido digno de admirar. Blake Snell, Yoshinobu Yamamoto y Shohei Ohtani han impuesto su ley desde el montículo, combinándose para una racha histórica: cuatro juegos consecutivos en los que el abridor angelino ha registrado al menos nueve ponches. Snell abrió con fuerza en el Juego 1 del Wild Card, Yamamoto respondió con el mismo número en el segundo, y Ohtani siguió el patrón en el arranque de la NLDS antes de que Snell repitiera la dosis.

Nunca antes en la historia de la franquicia los Dodgers habían tenido una seguidilla así en postemporada. La rotación ha mostrado control, potencia y una capacidad impresionante para dominar a los rivales en momentos de máxima presión. Con este nivel de pitcheo, Los Ángeles deja claro que su mayor fortaleza está en el brazo de sus estrellas, y que si siguen lanzando así, será muy difícil detenerlos en su camino hacia el título.

Ha sido un importante dominio, que sin duda, le da tranquilidad a los Dogders de Los Ángeles de cara sus próximos retos en estos Playoffs del mejor beisbol del mundo, que día a día están vibrantes y nos regalan emociones.