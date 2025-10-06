Meghan Markle en la mira por un “mal gesto” relacionado con la princesa Diana

Suscríbete a nuestros canales

París, la ciudad del amor y la elegancia, no siempre tiene un final romántico. En su más reciente visita a la capital francesa, Meghan Markle quedó envuelta en una ola de críticas tras publicar un video desde un lugar muy sensible para la Familia Real, en especial para su esposo Harry.

Lo que pretendía ser una imagen casual, terminó siendo catalogado como un acto “insensible” por expertos en la realeza y por seguidores. De igual forma, múltiples internautas lo interpretaron como una “provocación” o una “falta de respeto”.

Críticas para Meghan Markle

Todo comenzó cuando la Duquesa de Sussex, publicó en sus redes sociales un video desde su limusina, justo cerca del túnel Pont d’Alma, lugar tristemente célebre por ser el sitio del accidente mortal de la princesa Diana en 1997.

Desde instancias realistas hasta redes sociales, el gesto de Meghan generó indignación inmediata. El comentarista especializado Fitzwilliams no se guardó nada y calificó la publicación como “más allá de lo estúpido”, añadiendo que parecía un acto deliberado de choque.

En plataformas como X y otras redes, los comentarios no se hicieron esperar: “nuevo nivel de maldad”, “prueba su psicósis”, “figuración extrema”. Algunos acusaron a Meghan de buscar atención provocadora, aprovechando un escenario lleno de sentimentalismo.

Ante el aluvión de críticas, la duquesa eliminó los comentarios de la publicación que resumía su estancia en París. Por el momento, no ha ofrecido una explicación pública.

¿Fue error o estrategia?

Detrás de cada acción pública de figuras tan mediáticas como Meghan Markle, muchos analistas se preguntan si hay un guion o al menos una intención. ¿Fue un descuido inesperado o un movimiento calculado?

Quienes defienden a la estadounidense apuntan que en el mundo de las redes no todo se puede controlar. A veces el ojo humano o la prisa pueden provocar errores de juicio. Pero detractores sostienen que, dada su experiencia con la prensa y las redes, ella no puede alegar novatez.

En su haber, esta no sería la primera vez que una acción suya genera controversia. Pero la carga simbólica del lugar, el mismo túnel asociado con la memoria pública de la princesa Diana, eleva el conflicto a niveles más sensibles y emotivos para muchos.