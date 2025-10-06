Puerto Rico suma sus primeros puntos para el Kentucky Derby

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo el hipódromo de Longchamp, Francia, sirvió de escenario para la disputa del Prix Jean-Luc Lagardere (G1) con victoria para el ejemplar Puerto Rico. Esta prueba regaló un puesto directo para la Breeders’ Cup Juvenile Turf, a correrse este fin de mes en el hipódromo de Del Mar, y, otorgó puntos a los cinco primeros lugares en el marcador que recibirán puntuaciones de 10, 5, 3, 2 y 1.

Puerto Rico rumbo a la Breeders’ Cup y Kentucky Derby

Puerto Rico, entrenado por Aidan O'Brien y montado por Christophe Soumillon dominaron el Prix Jean-Luc Lagardere (G1) desde la partida, manteniendo la Nighttime y Rayif a raya para un éxito de 2 cuerpos. Este fue el décimo triunfo en el Lagardère para O'Brien. Soumillon, quien sustituye al lesionado Ryan Moore, colocó a su ejemplar en la punta, sin que sus rivales pudieran alcanzar a Puerto Rico.

Puerto Rico, para el hijo del fallecido Wootton Bassett, ganador de esta carrera para Richard Fahey en 2010 y también padre del ganador del Lagardere del año pasado, Camille Pissarro, fue su primera victoria ahora en siete salidas oficiales a la pista.

De esta manera, obtuvo un lugar automático, con tarifa paga, para la Breeders' Cup Juvenile Turf (G1) de $1 millón en Del Mar el 31 de octubre como parte de la Breeders' Cup Challenge Series: Win and You're In. Además, ganó 10 puntos de clasificación en la European-Middle East Road al Kentucky Derby, ya que los cinco primeros finalistas recibieron puntos en una escala de 10-5-3-2-1.