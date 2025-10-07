¡Triunfo Histórico! Asfoora gana gracias a un conductor de “Uber”

Suscríbete a nuestros canales

La velocidad es clave en los sprints, pero no suele ser así. Un conductor de Uber anónimo fue el héroe, pues su carrera por París le permitió a Asfoora hacer historia en el Prix de l'Abbaye. Estuvo a un minuto y medio de no poder correr. Pero gracias a que el taxista local canalizó su “Oscar Piastri” interior, la yegua pudo convertirse en el primer caballo australiano en ganar en Francia y el primero en cualquier lugar en lograr el doblete Nunthorpe-Abbaye en la misma temporada en 32 años.

Breeders’ Cup: Asfoora gana su pase a la BC Turf Sprint

Nada de eso parecía posible cuando llegó al hipódromo sin su pasaporte. Hubo una confusión y llegó con el de un caballo que Henry Dwyer había comprado en la subasta de Arqana el sábado por la noche. El suyo estaba en el establo de Amy Murphy en Chantilly.

Así que Murphy, quien formó parte del equipo de apoyo que trabajó con Dwyer en Francia, contactó a la asistente de Francis Graffard. Esta, a su vez, metió la documentación vital en un Uber, cuyo conductor cruzó la ciudad justo a tiempo.

Tras la victoria de Asfoora, Dwyer compartió la captura de pantalla de la factura de Uber X en redes sociales, bromeando: "¡Si lee esto, será bienvenido a nuestra fiesta esta noche!".

Montada por Oisin Murphy, la yegua de 7 años partió como favorita para ganar su segunda carrera de la Breeders' Cup Challenge Series tras ganar el Nunthorpe Stakes (G1) en York en agosto. Asfoora completó la carrera de cinco furlongs en :56.39 para ganarse un lugar automático en la Prevagen Breeders' Cup Turf Sprint (G1) de $1 millón.